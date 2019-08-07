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İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi", engelliler için eziyete dönüştü.

DHA | 07.08.2019 - 15:53..
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İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yüzeyin üstüne bazı esnaflar masa sandalye koyarken, bazen de araç sürücüleri araçlarını bu yüzeyin üstüne park ediyor.

"Engelli takip yüzeyi"nin üstüne, beton saksı bile koyulduğu görülüyor.

ÜMRANİYE VE BAKIRKÖY'DE İŞGAL EDİLİYOR

Ümraniye'de aynı sokakta bulunan 3 kafe, masa ve sandalyeleriyle görme engelliler için oluşturulan "engelli takip yüzeyini" işgal ediyor. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görme engelli yolu" olarak tabir edilen "engelli takip yüzeyi", Ümraniye'de ve Bakırköy'de esnaflar ve araçlar tarafından işgal ediliyor.

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

"GENELDE BOŞ OLDUĞU İÇİN KOYUYORUZ"

Ümraniye'de bulunan Bahçevan Sokak üzerinde 3 kafe, masa ve sandalyelerinin bu alanların üzerine koydu. Esnaflardan biri olan Necmettin Er, "Burada bir kabahatimiz var, genelde boş olduğu için biz buraya koyuyoruz." dedi.

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

BETON SAKSI KOYMUŞLAR

Ümraniye'de bulunan bir diğer sokak Çiftlik Sokak'ta ise beton bir çiçek saksısının, yine bu takip yüzeyi üzerinde bulunduğu görülüyor. Yeşil Sokak'ta ise araçlar, bu alanları engelleyecek şekilde kaldırıma park ediyor. Bu durum, görme engelli yayaları trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakarak, adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

BAKIRKÖY'DE DE ESNAF İŞGALİ

Benzer sahneler Bakırköy'ün ara sokaklarında da bulunuyor. Yine görme engellilerin yolunu işgal edecek şekilde park edilmiş araçlar bulunuyor. Bakırköy Filiz Sokak'ta ise bir esnafın dükkanın önüne serdiği plastik paspas kazaya davetiye çıkarırken, kabartmalı yüzeyi bulunan bu görme engelli alanının dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bakırköy'de birçok ara sokakta esnafın, çeşitli malzemelerini bu alanların üstüne koyduğu görülüyor.

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

İstanbul'da görme engellilerin alanı kısıtlanıyor

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