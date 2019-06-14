taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8787
Euro
6.6088
Altın
1347.63
Borsa
90091.87
Gram Altın
255.6

İstanbul'da gri listede aranan terörist yakalandı

Gri listede aranan Ali Aracı adlı bir hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li Sultangazi'de yakalandı.

AA | 14.06.2019 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yakın bir yayın organının Sultangazi’deki irtibat bürosuna baskın düzenledi.

Terör polisince gözaltına alınan 4 DHKP-C’li, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Özel Harekat polisleri ve helikopter eşliğinde yapılan operasyonda, yol tamamen trafiğe kapatılırken, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’linin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da gri listede aranan terörist yakalandı

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.

İstanbul'da gri listede aranan terörist yakalandı


Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

213
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

241
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

143
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

87
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

129
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

170
Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir