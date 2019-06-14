İstanbul'da gri listede aranan terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yakın bir yayın organının Sultangazi’deki irtibat bürosuna baskın düzenledi.

Terör polisince gözaltına alınan 4 DHKP-C’li, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Özel Harekat polisleri ve helikopter eşliğinde yapılan operasyonda, yol tamamen trafiğe kapatılırken, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’linin yakalandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.







Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.