İstanbul'da gün doğumu, gökyüzünü kızıla boyadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağmur uyarısında bulunduğu İstanbul, güne bulutlu bir gökyüzüyle başladı.

Kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur, kısa süreli etkisini gösterdi.

Gün doğumuyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü, kartpostallık görüntülere sahne oldu.

İstanbul semalarında adeta renk cümbüşü yaşanırken, ortaya mest eden bir manzara çıktı.

İSTANBULLU YAZ YAĞMURUNA UYANDI

Sabah saatlerinde evden çıkan bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı. Kimi vatandaşlar ise dün yapılan uyarıları dikkate alıp, yanına aldığı şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.





























