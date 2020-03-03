İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDILAR

Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.