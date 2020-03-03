taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2004
Euro
6.9032
Altın
1595.72
Borsa
109188.01
Gram Altın
317.871
Bitcoin
54614.84

İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

Kartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı.

İHA | 03.03.2020 - 10:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

KANLAR İÇERİSİNDE KALDILAR

Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da yol kenarındaki tıra başka tır çarptı: 2 ölü
Başkent'te bir tırın, yol kenarında lastik değiştiren başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Bursa'da Suriye uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs otomobil ile çarpıştı. Kazada devrilen minibüste 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.
Denizli'de seyir halindeki araca silahlı saldırı
Denizli’de husumetli olduğu şahsa silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs polise teslim oldu.
İzmir'de devrilen traktörün altına kalan bir kişi öldü
İzmir'de evli ve iki çocuk babası bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
360
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
585
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
109
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
134
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
37
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
282
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir