İstanbul'da gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı.
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
KANLAR İÇERİSİNDE KALDILAR
Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.