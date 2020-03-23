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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boştu

Haftanın ilk iş gününde yolların boş olması korona ile mücadele kapsamında güzel bir gelişme oldu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 10:00..
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boştu

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen 1236 vaka tespit edilirken, 30 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Vaka sayısının artması ve ölümlerin yaşanmasıyla, yetkililer alınan önlemleri genişletti.

Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok bakalık ve yetkili kurum tarafından "Evde kal" çağrıları yapıldı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boştu

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ

Yapılan çağrılar sonucu İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk düşüktü.

Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

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