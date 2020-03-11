İstanbul'da halk, marketlere akın etti

Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.

Bakan Koca, söz konusu hastanın durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." açıklamasını yapmıştı.

MARKET RAFLARINI BOŞALTTILAR

Yaşanan durumun, bir salgın değil tek bir vaka olmasına rağmen İstanbul'da bazı vatandaşlar, marketlere akın etti.

Makarna, un ve tuvalet kağıdının olduğu rafların kısa sürede boşaltıldığı görüldü.

Bazı kullanıcılar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.