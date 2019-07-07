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İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

Hamile eşiyle trafik magandalarının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı.

İHA | 07.07.2019 - 16:10..
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İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

İstanbul Pendik'te trafik polisinden kaçarken emniyet şeridinden çıkan sürücü, başka aracın önüne kırmak istedi.

Şerit ihlali yapan maganda ve yanındaki kişi, arabada hamile karısı olduğu için yol vermek istemeyen şoförün kapısını açmak istedi.

Sonrasında çıkan tartışmada trafik magandası önlerindeki aracın camını kırıp, kaputu tekmelemeye başladı.

İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

"EŞİMİN HAMİLE OLMASI SEBEBİYLE YOL VERMEDİM"

Olay günü yaşadıklarını anlatan hamile kadının eşi Yunus Emre Bahçıvan, “Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında eşimle yemek yemeğe çıktık. Tuzla istikametine giderken en sağda şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinde siyah bir araç ani bir şekilde polis çevirmesini görerek önümüze girmeye çalıştı. Ben eşimin hamile olması sebebiyle ve trafiği de sıkıntıya sokmamak için fren yapmamak için yol vermedim, devam ettim. Polis kontrol noktasını geçtikten sonra bahsettiğim araç orta şeritten yanımıza yaklaştı, camını açıp bize sinirli bir şekilde ‘ne yapıyorsun sen’ dedi. Yolcu tarafındaki kişi de yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı” dedi.

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu VİDEO


"DAHA ÖNCE KAYBIMIZ OLMUŞTU, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Eşinin paniklediğini söyleyen Bahçıvan, “Ben de eşimin 7 aylık hamile olması sebebiyle münakaşaya girmek istemedim. Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli. Ben devam ettim yoluma. O esnada eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Camları kapatıp, kapıları kilitledim. Daha sonra arkadan hızlı bir şekilde geldiklerini fark ettim. Telefonumla kayda almaya başladım, sıkıntı olacağı belliydi. Daha sonra araçlarını önüme kırdılar. Hızlı bir şekilde araçtan indiler. Şahıslardan biri eşimin olduğu taraftan gelip cama yumruk vurmaya başladı. Ben içeriden ‘bu kadın hamile’ diye defalarca bağırdım. Kale almadılar. Sinirle camları kırmaya çalıştılar. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar. Yine aynı şahıs arabanın üzerine çıktılar. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler” diye konuştu.

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

"ŞAHSIN BELİNDE TABANCA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

“Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mal olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştuİstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu


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