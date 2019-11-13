taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7677
Euro
6.3542
Altın
1458.34
Borsa
103972.36
Gram Altın
270.677
Bitcoin
50675.87

İstanbul'da bir hastane bahçesinde silahlı kavga

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin tartışmasında silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 13.11.2019 - 03:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde akşam saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında kavga çıktı.

SİLAHLI SALDIRGANLAR KAÇTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane içinde başlayan kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarıda devam etti. Kavganın büyümesiyle silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede silahlar çekildi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

20
BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

35
Edirne'de dolunay ve Selimiye Camii büyüledi

Edirne'de dolunay ve Selimiye Camii büyüledi

36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

15
Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

5
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: Erdoğan'la konuşma

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: Erdoğan'la konuşma

7
Iğdır'da kaçakçılara operasyon

Iğdır'da kaçakçılara operasyon

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir