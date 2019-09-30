İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü

26 Eylül tarihinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında bir anda yere yığıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından çevredekiler, kalp krizi geçiren adama yardım etmek istedi.

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'SEDYE ÇIKARMAK YASAK' DENDİ

Hastane çalışanları, hastaneden sedyenin çıkarmanın yasak olduğunu belirterek yardım etmedi.

20 DAKİKA SONRA KALP MASAJI YAPMAYA GELDİLER

Ancak yaklaşık 20 dakika sonra hastane personeli olay yerine gelerek, yaşlı adama kalp masajı yaptı.

SEDYEYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre kalp krizi geçiren adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.