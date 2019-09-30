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İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü

Fatih'te EKG sonuçları ile birlikte yolda yürüyen yaşlı adam, hastane önünde kalp krizi geçirdi. Hastane personeli kalp krizi geçiren adama 20 dakika sonra müdahale etti, ancak adam hayatını kaybetti.

İHA | 30.09.2019 - 10:06..
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26 Eylül tarihinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında bir anda yere yığıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından çevredekiler, kalp krizi geçiren adama yardım etmek istedi.

İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü

İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü ViDEO

'SEDYE ÇIKARMAK YASAK' DENDİ

Hastane çalışanları, hastaneden sedyenin çıkarmanın yasak olduğunu belirterek yardım etmedi.

20 DAKİKA SONRA KALP MASAJI YAPMAYA GELDİLER

Ancak yaklaşık 20 dakika sonra hastane personeli olay yerine gelerek, yaşlı adama kalp masajı yaptı.

İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü

SEDYEYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre kalp krizi geçiren adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da hastane yakınında kalp krizi geçiren adam öldü

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