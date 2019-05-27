İstanbul'da hava ısındı, vatandaşlar soluğu denizde aldı

Günlerdir meteorolojinin duyurusunu yaptığı sıcaklık, İstanbul'a hızlı bir şekilde uğradı.

Öyle ki sıcaktan bunalıp denize girenler bile oldu.

5-10 DERECE ARTIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor." demişti.

DENİZ VE AĞAÇ GÖLGESİ

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 30 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir." ifadelerine de yer verilmişti.