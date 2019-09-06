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İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerine “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirilerek, havadan ve karadan denetim yapıldı.

İHA | 06.09.2019 - 15:36..
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İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi.

NARKOTİK KÖPEKLER, HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul’da havadan ve karadan “Kurt Kapanı-14” uygulaması

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