İstanbul'da hayatını kaybeden kabin memuru defnedildi

İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu Tepecik mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kabin memuru 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenaze törenine; Şam'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

ANNE FERYAT ETTİ

Şam'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Acılı eşi, yakınları teselli etti. Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım. Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi. 'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında." dedi.

Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.