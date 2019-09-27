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İstanbul'da hayvanların deprem paniği

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların depremdeki panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 27.09.2019 - 15:29..
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İstanbul’da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe sebep oldu.

Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul isimli hayvanat bahçesindeki hayvanlar da deprem paniği yaşadı. Hayvanlar deprem nedeniyle sağa sola koşturarak kaçtılar.

HAYVANLARIN PANİĞİ KAMERADA

Hayvanat bahçesindeki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce demir parmaklıklar sallanıyor. Ardında bir at koşuşturmaya başlıyor. Depremi fark eden tavşanlar da yuvalarına doğru koşuyor. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hayvanların deprem paniği ViDEO

İstanbul'da hayvanların deprem paniği

İstanbul'da hayvanların deprem paniği

İstanbul'da hayvanların deprem paniği

İstanbul'da hayvanların deprem paniği

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