İstanbul'da hırsızlar evdeki bebek kamerasına yakalandı

Maltepe, Aydınevler Mahallesi’nde 4 Mayıs günü gerçekleşen evden hırsızlık olayının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anına ait kayıtları inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkalini tespit ederek peşlerine düştü.

ÖNCE BEBEK KAMERASINA, SONRA POLİSE YAKALANDILAR

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda şüphelilerin Bahçelievler’de bulunan Zafer Mahallesi’nde bir otomobille seyir halinde oldukları görüldü. Bunun üzerine ekipler otomobili durdurarak içinde bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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HIRSIZLARDAN BİRİ ADLİYEDE, DİĞERİ SERBEST

Hırsızlık Büro Amirliğince gözaltına alınan Ozan Ç., Hakan D. ve Mehmet K.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ozan Ç. ve Hakan D. tutuklanırken, Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

