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İstanbul'da hırsızlar kaçtı, bekçiler kovaladı

Fatih'te bir eve girerek hırsızlık yapan 2 kişi ile Gece Kartalları arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Gece Kartalları'ndan kaçamayan hırsızlar, yakalandı.

İHA | 22.06.2019 - 13:12..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan ve Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, İskenderpaşa Mahallesi'nde 07.00 sıralarında hırsızlık olayı ihbarı aldı.

NEFES KESEN KOVALAMACA

Hemen harekete geçen Gece Kartalları hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Gece Kartalları, iki hırsızı girdikleri evin penceresinden kaçarken gördü. Bunun üzerine Gece Kartalları, hırsızların peşine düştü. Nefes kesen kovalamacanın ardından hırsızlar yakalandı.

Bekçiler ile hırsızlar arasında kovalamaca İZLE

TUTUKLANDILAR

Hırsızların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet kapı açmaya yarayan kart, bin 165 TL para ele geçirildi. İsimlerinin Mehmet A. (22) ve Yunus K. (24) olduğu belirlenen hırsızların, yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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