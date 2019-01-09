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İstanbul'da hırsızlar minibüs lastiği satan dükkanı soydu

Sabah saatlerinde kimsenin dükkanda olmamasından yararlanan hırsızlar, dakikalar içinde lastikleri ve diğer maddi eşyaları çalarak uzaklaştılar.

İHA | 09.01.2019 - 09:15..
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12 Aralık Çarşamba günü sabah saati sıralarında Beylikdüzü’nde şapkalı bir grup hırsız, minibüsle lastik satışı yapan bir iş yerine geldi.

KEPENGİ DELEREK  İÇERİ GİRDİLER

Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar daha sonra kepengin bir bölümünü kesti. Kendileri ve çalacakları lastiklerin geçeceği şekilde kepenkte delik açan hırsızlar daha sonra içeriye girerek soyguna başladı.

İstanbul'da hırsızlar minibüs lastiği satan dükkanı soydu


DAKİKALAR İÇİNDE İŞ YERİNİ SOYDULAR

Hırsızlar birer ve üçerli olmak üzere aldıkları lastikleri dışarıdaki suç ortaklarına vererek iş yerini dakikalar içerisinde boşalttı. Lastikleri bitiren hırsızlar daha sonra iş yerindeki diğer maddi varlıklara yöneldi.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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