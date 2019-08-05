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İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı

Polis, hırsızlık yapan ikisi kadın 3 kişiyi, bir markette düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler, polise biber gazı sıkıp, ısırarak karşı koymaya çalıştı.

DHA | 05.08.2019 - 14:59..
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İstanbul'da son aylarda meydana gelen 7 ayrı kamyonet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini, ardından kimliklerini tespit etti.

İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı

MARKETTE POLİSE BİBER GAZI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin, Kağıthane'de bulunan bir markete girdikleri belirlendi. Markete operasyon düzenleyen polis ekiplerini gören şüpheliler, biber gazı sıkarak karşı koymaya çalıştı. Polislerden bazıları gazdan etkilenirken, şüpheliler kendilerini gözaltına almak isteyen polisleri ısırdı.

İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı İZLE

SANİYE SANİYE KAMERADA

Market içinde dakikalar süren mücadelenin ardından ikisi kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polislere direnmeleri, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı

BEĞENDİKLERİ KAMYONETİ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÇALIYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Gökhan G.(22)'nin, daha önceden hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından 21 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kadın şüpheliler Yaprak S.(19)'nin daha önce 9, Kübra B.(20)nin ise 7 kez hırsızlık suçlamasıyla yakalandıkları tespit edildi. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çaldıkları araçlarla dolaşırken, beğendikleri başka bir araç gördüklerinde diğerini bırakıp onu çaldıklarını tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen hırsızlık anlarında; bir kamyonetle dolaşan şüphelilerin araçlarını çalacak aracın yanında durdurdukları, erkek şüphelinin kapıları açmasının ardından hep birlikte yeni araca geçtikleri görüldü. Görüntülerde şüphelilerin eski kullandıkları çalıntı kamyoneti, yol ortasında bıraktıkları tespit edildi.

İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, şüphelerin oto hırsızlığının yanı sıra bazı kargo şirketi önlerinden paket hırsızlığı yaptıklarını da tespit etti. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hırsızlar polise biber gazı sıktı

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