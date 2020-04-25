İstanbul'da hırsızlık şüphelileri kovalamacada yakalandı

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi Akar Sokak'ta meydana geldi.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaşları küçük oldukları öğrenilen motosikletli iki hırsız şüphelisi polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Bunun üzerine polis ekipleri ile iki şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

İstanbul'da iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı VİDEO

POLİSE ATEŞ AÇTI

Kovalamaca bir süre devam ettikten sonra Akar Sokak üzerinde sona erdi. Şüpheli şahıslardan biri motoru bırakıp polis ekiplerine ateş etmeye başladı.

Polis kendisine ateş eden şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

YARALANAN KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçmaya çalışan diğer şüpheli şahısta kıskıvrak yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Meydana gelen olayda herhangi bir polis memuru da yaralanmadı.

Sokak üzerine çağrılan ambulans ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta inceleme yaptı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.