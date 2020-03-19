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İstanbul'da huzur denetimleri

Akşam saat 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullanarak, araçlarda arama yaptı.

DHA | 19.03.2020 - 17:50..
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Tüm illerde gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020-2' kapsamında İstanbul'da birçok noktada denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

POLİSLER TEDBİR İÇİN MASKE VE ELDİVEN KULLANDI

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

İstanbul'da huzur denetimleri

ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara (Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da huzur denetimleri

DENETİMLER 19.00'DA SONA ERECEK

Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis köpeği "İra" da araçlarda narkotik madde aradı. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen denetimler, 19.00'a kadar sürecek.

İstanbul'da huzur denetimleri

İstanbul'da huzur denetimleri

İstanbul'da huzur denetimleri

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