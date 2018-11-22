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İstanbul'da huzur operasyonu

Helikopter destekli operasyonda araçlar didik didik arandı.

DHA | 22.11.2018 - 02:09..
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İstanbul Emniyet Müdürülüğü 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında bir çok noktada aramalar yapıldı.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.

İstanbul'da huzur operasyonu

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve saat 00:00 sıralarında başlayan uygulamada, durdurulan araçlar tek tek arandı.

Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrollerinin ardından araçlarında eksik bulunan sürücülere cezai işlemler yapıldı.

İstanbul'da huzur operasyonu

İstanbul'da huzur operasyonu VİDEO

NARKOTİK KÖPEKLERİDE UYGULAMAYA KATILDI

Uygulamaya Laki ve Giz isimli norkotik köpekleri de katıldı. Giz, Kadıköy'de durdurulan araçları araçları aradı. Durdurulan araçlarda bulunanların üzerleri ve eşyaları da didik didik arandı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem yapılırken uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da huzur operasyonu

İstanbul'da huzur operasyonu

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