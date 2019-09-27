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İstanbul'da huzur uygulaması

Yeditepe Huzur asayiş uygulaması, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

AA | 27.09.2019 - 23:31..
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İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki 'Yeditepe Huzur 2019-17' uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler sağlanıyor.

İstanbul'da huzur uygulaması

GECE 23.59'DA SONA ERECEK

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin ve evrak kontrolünün yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek veriyor.
Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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