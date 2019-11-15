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İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

O-3 karayolu Bayrampaşa istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 15.11.2019 - 07:14..
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İstanbul O-3 karayolu Eyüpsultan mevki Bayrampaşa istikametinde saat 05.40 sıralarında, Emre Sancaktar idaresindeki İETT otobüsü aynı istikamete seyir halinde olan Mesut Güneş idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sebebiyle Mesut Güneş ve araçtaki diğer ismi öğrenilemeyen iki şahıs yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kazadan dolayı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. O- 3 yolu Bayrampaşa istikametinde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

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