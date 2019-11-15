İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul O-3 karayolu Eyüpsultan mevki Bayrampaşa istikametinde saat 05.40 sıralarında, Emre Sancaktar idaresindeki İETT otobüsü aynı istikamete seyir halinde olan Mesut Güneş idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sebebiyle Mesut Güneş ve araçtaki diğer ismi öğrenilemeyen iki şahıs yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kazadan dolayı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. O- 3 yolu Bayrampaşa istikametinde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.