İstanbul'da iki arkadaş gününü çatıda geçirdi

Daha önce hafta içi ve hafta sonunda yoğun araç trafiğinin görüldüğü İstanbul Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D-100 karayolu’nda 48 saatlik kısıtlama sırasında tek tük araç geçerken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezindeki kavşaklarda sürekli denetim yaptı.

Merkez Mahallesi’nde yasağa uyulurken, bir binanın çatısına çıkan kişinin bunun çanak antenini ayarlamak istedi sanıldı.

BATTANİYESİNİ DE YANINA ALDI

Ancak, çok geçmeden bu kişinin binada oturan yabancı 3 arkadaştan biri olduğu anlaşıldı. Bu kişinin, akşam serinliğinde üşümemek için bacaklarını örtmek üzere yanına battaniye getirdiği, martı sesleri arasında arkadaşının uzattığı yastığı alarak uzandığı görüldü.

ÇATI KATINDA MANZARA KEYFİ

Cep telefonunu ile bir ara konuşan, daha sonra kulaklıkla müzik dinlediği sanılan yabancının yanına bir süre sonra arkadaşı da çıktı. İki arkadaş, yastıklara uzanarak uzaktan görünen denizi, ufukta batmaya başlayan güneşin kızıllığını izlerken, okunan akşam ezanını ve ardından yapılan “Havaların ısınmasına rağmen koronavirüs tehdidi devam etmektedir. Lütfen uyarılara uyun.” çağrısını da dinledi.