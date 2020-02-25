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İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı

Sosyal medyada yayınlamak için video çekmek isteyen bir grup, 15 kişi tarafından darbedildi. Gençlerden biri, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.02.2020 - 09:48..
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İstanbul Esenyurt’ta, video çekimi yaparak sosyal medya hesabında paylaşım yapmak isteyen bir grup genç, bir sitenin kullanılmayan boş alanında bir araya geldi.

Daha sonra ise yanlarına 10-15 kişilik başka bir grup daha geldi.

İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı ViDEO

TEKME TOKAT DAYAK YEDİ, BAYILDI

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, gruplar birbirine girdi. Bu sırada yere düşen Sidar A., tekmelerin ve yumrukların hedefi oldu.

Sidar A., darbelerden dolayı bayıldı. Gencin bayıldığını gören grup ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı

KUCAKLARINDA TAŞIDILAR

Sidar A.’nın baygın yattığını gören arkadaşları, genci kucaklarına alarak kendi çabalarıyla hastaneye götürdü.

Baş ve vücudunun belirli kısımlarından darbedilen Sidar A.’nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı

"ARKADAŞIMIZA BIÇAK ÇEKTİLER"

Olayı gören bir arkadaşı, Sidar A.’nın acımasızca dayak yediğini söyleyerek, ”Biz video çekmek için oraya geldik. Daha sonra bir grup içeriye girerek bize rahatsızlık verdi. Sonra aramızdan bir kişiye bulaşarak kavga çıkardılar. Ayırmak isterken onlarla kavga etmek zorunda kaldık. Arkadaşımız Sidar yere düştü. 10-15 kişi, yerdeki arkadaşımıza tekme tokat saldırdılar. Gelenlerin yanında bıçak vardı ve yerdeki arkadaşımıza bıçak çektiler, ancak başka bir arkadaşımız üzerine yatarak bu olayı engelledi. Arkadaşın baygın yattığını görüp olay yerinden kaçtılar." dedi.

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı


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