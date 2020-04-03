İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada kalaşnikofla ateş açıldı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çıkan kavgada karnından yaralanan Berkay T., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonlarda, seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el koydu.

3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

DÖNER BIÇAĞI VE 450 ADET MERMİ BULUNDU

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yoğun yağış altında gerçekleştirilen ve çok sayıda polisin katıldığı geniş çaplı operasyonda ekipler, 450 adet mermi, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali O, Murat G. ve Mehmet Samet B, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların "kasten yaralama”, “taksirle yaralama”, “mala zarar verme”, “açıktan hırsızlık” ve “kaçakçılık” gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları belirlendi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.