taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7033
Euro
7.2422
Altın
1611.56
Borsa
89378.12
Gram Altın
347.2
Bitcoin
46034.39

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Kalaşnikoflu çatışma sonrası bir kişi yaralanırken, polis ekipleri düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirdi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada kalaşnikofla ateş açıldı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çıkan kavgada karnından yaralanan Berkay T., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı ViDEO

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonlarda, seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el koydu.

3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

DÖNER BIÇAĞI VE 450 ADET MERMİ BULUNDU

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yoğun yağış altında gerçekleştirilen ve çok sayıda polisin katıldığı geniş çaplı operasyonda ekipler, 450 adet mermi, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali O, Murat G. ve Mehmet Samet B, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların "kasten yaralama”, “taksirle yaralama”, “mala zarar verme”, “açıktan hırsızlık” ve “kaçakçılık” gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları belirlendi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular
Bir aile, üç çocukları için evlerinin duvarlarına, çocukların eğitim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yazarak uzaktan eğitim almalarına destek oldu.
Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı
Tekirdağ'da Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.
Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü
Tartışma sonucu sevgilisini rehin alan emekli astsubay, polislerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi
Avcılar'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye, 132 TL ceza kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
177
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
103
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
1563
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
166
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
34
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
89
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir