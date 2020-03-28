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İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu'nun koronavirüse karşı kaliteli bir maske taktığı görüldü.

AA & Ensonhaber | 28.03.2020 - 13:36..
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İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl İdare Kurulu toplantısının yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." paylaşımında bulundu.

KİMLER KATILDI

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda, toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile diğer yetkililerin katıldığı görüldü.

İMAMOĞLU'NUN ÖZEL MASKESİ

Fotoğraflarda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kaliteli bir maske taktığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

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