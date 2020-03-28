İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

Acıyla beslenen, beynindeki hiçbir şeyi ıskalamamak istercesine yazan, deli dünyanın akıllısı, yazar Virginia Woolf’un hayat hikayesidir...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu'nun koronavirüse karşı kaliteli bir maske taktığı görüldü.

Acıyla beslenen, beynindeki hiçbir şeyi ıskalamamak istercesine yazan, deli dünyanın akıllısı, yazar Virginia Woolf’un hayat hikayesidir...

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İstanbul'da sahte kolonya üreten depoya baskın

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı ele geçirildi.