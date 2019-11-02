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İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araca toplamda 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

DHA | 02.11.2019 - 11:55..
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Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı.

Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

126 BİN 252 LİRA CEZA

"Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANANLARA DA CEZA

Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi.

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

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