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İstanbul’da inatçı sürücülerin yol kavgası

Otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlenirken, aracın durmaması üzerine cipi yumrukladı.

İHA | 16.03.2020 - 08:53..
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İstanbul Maslak'ta, yoğun trafikte ilerleyen bir cip ile otomobil sürücüsü yol ayrımına girmek istedi.

YOLU PAYLAŞAMADILAR

Daha önde olan otomobil sürücüsü ayrıma gireceği esnada hamle yapan cip sürücüsü, otomobili sıkıştırdı. Bunun üzerine kornaya basan sürücü, cip sürücüsüne müsaade etmesini istedi.

İstanbul’da inatçı sürücülerin yol kavgası ViDEO

SÜRÜCÜ CİPE YUMRUK ATTI

Ancak cip sürücüsü yoluna devam edince diğer sürücü penceresini açarak cipe vurmaya başladı. Sürücünün halen gitmesi üzerine otomobil sürücüsü bu kez de yumruk attı.

Olayın ardından cip sürücüsü yoluna devam etti.

İstanbul’da inatçı sürücülerin yol kavgası

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