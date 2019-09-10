İstanbul'da iş arkadaşının dolandırdığı adam intihar etti

42 yaşındaki A.D., arkadaşı tarafından dolandırıldı ve yüklü bir miktardaki borç yükünün altına girdi. Genç adam borçlarını ödeyemeyince bunalıma girdi.

KENDİNİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA ASTI

Sabah saatlerinde dükkanına gelen A.D., kendini asansör boşluğunda asarak intihar etti. Yanında çalışan işçisi dükkana geldiğinde, A.D.’nin cansız bedenini asılı halde buldu.

YAKINLARINA HABER VERİLDİ

Gördüğü görüntü karşısında şok geçiren işçi, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk sahibi A.D.’nin kalp hastası olan eşine, durumu sağlık ekipleri eşliğinde polis memurları verdi.

EŞİ FENALAŞTI

Aldığı haber karşısında dayanamayan eşi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen A.D'nin yakınları ve arkadaşları ise iş yerinin önüne geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık incelemesinin ardından A.D.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.