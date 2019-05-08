İstanbul'da iş insanı bankaya para yatırırken gasbedildi

Olay, Bağcılar Gülbahar Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; iş adamı Bülent O., sahibi olduğu şirketin parasını bankadan çekmek istedi.

PARAYI ÇEKİP BAŞKA BİR BANKAYA YATIRMAK İSTEDİ

Parayı çekmek üzere bir yakınıyla birlikte bankaya gitti ve parayı çekti. Bülent O., bir yakını ile beraber ödeme yapmak üzere başka bir bankaya doğru yola çıktı.

SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA

Bu sırada Bülent O.’yu takibe alan soyguncular, iş adamı ve yakınını ödeme yapacakları bankanın önünde sıkıştırarak silahla gasp etmek istedi. Ancak iş adamı ve yakını saldırganlara silahla direnince, silahlı çatışma yaşandı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Çatışmada ayağından yaralanan Bülent O., son bir hamleyle kendisini olay yerinde bulunan bankanın içerisine attı. Bu sırada banka görevlileri de panik butonuna basarak polisten yardım istedi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 3 saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Bülent O. hastaneye kaldırılırken tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.