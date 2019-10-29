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İstanbul'da istinat duvarı çökme anı kameralara yansıdı

Bağcılar'da bir şantiyede, iş makinesinin çalışma yaptığı esnada istinat duvarı ve yol çöktü. O anlar kameralara yansıdı.

DHA | 29.10.2019 - 22:05..
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir şantiyede çökme yaşandı. İş makinesinin çalışması esnasında yaşanan çökmeyi, makine operatörü önlemeye çalıştı.

Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada VİDEO

ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Olay Demirkapı Mahallesi'nde, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde bir şantiyede meydana geldi. İş makinesi çalışma yaptığı sırada istinat duvarı bir anda çökmeye başladı. Operatör, iş makinesiyle duvarın çökmesini önlemeye çalıştı. Ancak önce duvar, ardından da duvarın yanında bulunan yol çöktü. İstinat duvarı ve yolun çöktüğü anlar çevredekilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülere de saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, istinat duvarı hareketlenirken, operatörün iş makinesiyle duvarı tutmaya çalıştığı, buna rağmen duvarın saniyeler içerisinde yıkıldığı, ardından da istinat duvarına paralel yolun da altının boşaldığı ve yolun bir bölümünün de çöktüğü görülüyor.

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