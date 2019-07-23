İstanbul'da jandarma sahte içki üretenleri yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy'de bulunan bir adreste sahte içki üretimi yaptığı, sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı.

İMALATHANELERE BASKIN

İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi.

Arnavutköy'de sahte içki operasyonu İZLE

BİR ÇÖPLÜĞÜ ANDIRDI

Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) ait sahte etiketler bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi.

KOKU FİLTRESİ KULLANDILAR

İmalathanede incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi ya da kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

BURSA'DAKİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Öte yandan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise İ.B. adlı şahsın evinde kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan izinlerin ardından ekipler, operasyonun startını verdi. İ.B.'nin evinde yapılan aramada, 460 litre kaçak alkol ve yapımında kullanılan damıtma malzemeleri ele geçirildi. İ.B., gözaltına alındı.