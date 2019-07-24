İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu taşıdığı hakkında ihbar alınan bir tıra operasyon düzenledi.
Tıra yapılan baskın sonucunda, narkotik köpeği Vadi'nin verdiği tepki uyuşturucu stoğunu ele verdi.
Operasyonda Doğu illerinden İstanbul’a getirilerek buradan il geneline ve yurt dışına dağıtımı yapılmaya hazırlanan 92 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARAMADI
Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresleri sık sık değiştirdiğini belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin yakın zamanda tekrar adres değişikliği yapacağı, söz konusu uyuşturucu maddeleri taşımak maksadıyla bir tır çekicisi kullanacağı tespit edildi. Böylece tır, Beylikdüzü civarında yakalandı.
92 KİLO EROİNLE YAKALANDILAR, TUTUKLANDILAR
Narkotik köpeği “Vadi”nin tepki vermesiyle, yatağın altındaki özel bir bölgede zulalanmış vaziyette 5 çuval ve 1 koli içerisinde, yarımşar kiloluk paketler halinde 92 kilo eroin ele geçirildi.