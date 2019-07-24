İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu

Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii çıkışı yaptı

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

1 Mersin'de 6 iş yerine silahlı saldırı yapıldı İlçede silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ediyor.

2 Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek kurtarıldı Esenyurt'ta camı ve demir parmaklıklar arasında 2 gün boyunca mahsur kalan köpek, bayılmak üzereyken bulundu.

3 Toyota ile batarya üreticisi CATL yeni bir anlaşma imzaladı Toyota ve Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

4 Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı Sadece zam istemeyen memurlar, zam haricinde ekstra kalemler de talep ediyor.

5 Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı Giresun'da, taciz ettiğini öne sürdüğü adamı baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan kadın tutuklandı.

6 Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri Türkiye'nin S-400'lerle kuracağı hakimiyet, komşu ülkelerin iç politikalarına da açık bir şekilde etki etti.