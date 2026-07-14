İstanbul'da kaçak moloz dökenlere ceza yağdı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Avcılar'da iki kişi, moloz ve atık malzemeleri boş araziye bıraktı.

Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, ekiplerce daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi.

PLAKA TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti.

CEZA KESİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı.

Ekipler, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.