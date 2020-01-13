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İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya düzenlenen operasyon sonucu, 234 bin kaçak puro ele geçirildi.

DHA | 13.01.2020 - 11:56..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya operasyon düzenledi.

234 BİN KAÇAK PURO ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda 234 bin kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi ve 3 bin puro stikeri ele geçirildi. Ele geçirilen puroların ise piyasa değerinin, yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı

3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE VERGİ KAÇIRDILAR

Polis ekipleri, kaçak yollarla getirilen ünlü puro markalarının kutuları üzerine TAPDK bandrolleri yapıştırıldığı ve bu bandrolleri elinde bulunduran şüphelilerin aynı bandrolleri defalarca kullandıkları, bu  yöntemle 3 milyon liranın üzerinde vergi kaçırdıkları tespit edildi.

İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı


5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operason sırasında yakalanan 5 şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.  Şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı

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