İstanbul'da kaçak şemsiye operasyonu

Bir depoya düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye yakalandı.

Şemsiyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

KAÇAK ŞEMSİYE İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratını değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri takip altına alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısından Sarp Gümrük Kapısına transit olarak geçmek istediği bilgisine ulaştı. Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip eden ekipler, aracın güzergah dışına çıkarak İstanbul'da bir depoya girdiğini tespit etti.

DEĞERİ 2 MİLYON 500 BİN LİRA

Takip altındaki tır daha sonra tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'nde durduruldu. Yapılan aramada araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş parçaları olduğu görüldü. Ekipler, İstanbul'da aracın girdiği depoya baskın düzenledi. Depoda Yapılan aramada gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi. Transit eşyayı ülke içinde bırakan tıra, araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş parçasına ve kaçak şemsiyelere el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen şoför ve organizatör olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.













