İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Havalimanı ve Zeytinburnu'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1.127 oyun konsolu, oyun CD'si ve fotoğraf makinesi ile 72 bin 800 cep telefonu, batarya ve şarj aleti ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Ekipler yaptıkları çalışmada, 17 Kasım’da Dubai’den İstanbul’a gelen Hasan G.(37), Ramazan H.(41) ve Osman Vecdi G.(60) adlı şüphelileri İstanbul Yeni Havalimanı'ndan itibaren takibe aldı.

Şüphelilerin gümrük sahasında herhangi bir beyanda bulunmaması üzerine yapılan kontrollerde 1.127 adet PS4 oyun konsolu, oyun CD’si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

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ZEYTİNBURNU'NDA DEPOLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında uzakdoğu ülkelerinden gümrük kaçağı olarak yurda sokulan ve uygunluk belgeleri bulunmayan, cep telefonlarında patlama ve mekanik arızalara yol açan batarya ve şarj aletlerin, Zeytinburnu’ndaki bir adreste depolandığı bilgisi alındı.

BİNLERCE AKSESUAR ELE GEÇİRİLDİ

Depoya yapılan operasyonda, Hüseyin S.(38) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 700 bin TL olan 72 bin 800 tane cep telefonu batarya ve şarj aleti bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.