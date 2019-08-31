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İstanbul'da kadın cinayeti

Sultanbeyli'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA | 31.08.2019 - 20:09..
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İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde, 4 çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşamasında olduğu Ömer Yavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı. Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ömer Yavuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.

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