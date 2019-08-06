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İstanbul'da kafetarya sahibi müşteriye keserle saldırdı

Teşvikiye’de, rahatsızlık verdiği için çıkmasını istediği müşterinin ağır küfür etmesi üzerine kafeteryanın sahibi, müşterisinin üzerine keserle yürüdü.

İHA | 06.08.2019 - 17:08..
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Şişli Teşvikiye Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak üzerinde geçtiğimiz 12 Haziran’da saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayda iş yeri sahibi Yılmaz A., iş yerine gelerek rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Bimen Z.’ye çıkmasını söyledi.

KÜFÜR EDEN MÜŞTERİNİN ÜZERİNE KESERLE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine şahıs, Yılmaz A.’ya ağır küfürler ederek kafeteryadan çıkmadı. Daha sonra iş yeri sahibi cep telefonundan polis aramak istedi, ancak şahıs hakaret etmeye devam etti. Bunun üzerine sinirlenen Yılmaz A., eline aldığı keserle Bimen Z.’nin üstüne yürüdü.

DEFALARCA ELİNDEKİ KESERLE VURDU

Yılmaz A.’nın üstüne geldiğini gören şahıs ile aralarında arbede çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada Yılmaz A,. elindeki keserle şahsa defalarca vurdu. Aldığı darbelerin ardından Bimen Z., hızla kafeteryadan çıkarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle kafeteryadaki masalar devrilirken, içerideki müşteriler ise koşarak kaçtı.

İstanbul'da kafetarya sahibi müşteriye keserle saldırdı

KAVGA ANI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Yılmaz A. Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Bimen Z.’nin de ifadesinin alınmasının ardından Yılmaz A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da kafetarya sahibi müşteriye keserle saldırdı VİDEO

İstanbul'da kafetarya sahibi müşteriye keserle saldırdı

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