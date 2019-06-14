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İstanbul'da kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

Çuvalını taşımak için motosikletine demir sepet monte eden kağıt toplayıcısı, D-100 karayolunda ailesiyle tehlikeli yolculuk yaptı.

AA | 14.06.2019 - 15:40..
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İstanbul'da kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

TEHLİKE YOLCULUK KAMERADA

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Topkapı yönüne seyreden kağıt toplayıcısı motosikletli bir ailenin tehlikeli yolculuğu,  görüntülendi.

İstanbul'da kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu VİDEO

MOTOSİKLETİN YANINA DEMİR SEPET MONTE ETTİ

Kağıt toplayıcısının, kağıtları koyduğu büyük boy çuvalı taşımak için motosikletinin yanına demir sepet monte ettiği görüldü.

ÇOCUĞUN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Motosikletin demir sepetindeki çuvalın üzerinde bir kadın ve çocuk yolculuk ederken, sürücünün bile kask takmadığı dikkati çekti.

İstanbul'da kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

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