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İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, Adalar'a gitmek için Eminönü’ne akın etti.

İHA | 11.08.2019 - 14:59..
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar, sıcaklıkların da yükselmesi ile Adalar'a gitmek için Eminönü’ne akın etti.

Şehir hatlarında vatandaşlar, Adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi.

UZUN KUYRUK OLUŞTU

Vatandaşların oluşturduğu insan seli, havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar iskelesinin önünde bekleyen vatandaşların, yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı ViDEO

İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı

EK SEFERLER YAPILDI

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara, ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı

İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı

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