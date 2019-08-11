Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar, sıcaklıkların da yükselmesi ile Adalar'a gitmek için Eminönü’ne akın etti.

Şehir hatlarında vatandaşlar, Adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi.

UZUN KUYRUK OLUŞTU

Vatandaşların oluşturduğu insan seli, havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar iskelesinin önünde bekleyen vatandaşların, yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İstanbul'da kalanlar Adalar'a aktı ViDEO

EK SEFERLER YAPILDI

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara, ek sefer yapılacağı anonsları verildi.