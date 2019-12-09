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İstanbul'da kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

İstanbul TEM otoyolunda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü, aracında sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA | 09.12.2019 - 08:06..
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İstanbul TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında bir tır sürücüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

TIR İÇERİSİNDE SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken, devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu öğrenildi. TEM otoyolu İstanbul istikametinde iki şerit, ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin, araçları kaldırma çalışmaları ise hala devam ederken, olayla ilgili incelemelerin de başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'da kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

İstanbul'da kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü öldü

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