Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi, Çıksalı Sokak’ta Buzlanmadan dolayı yokuş aşağı giderken kayan bir kamyonet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak, 80 yaşındaki Hamide Çakmak ve 83 yaşındaki Veli Çakmak çiftinin evinin salonuna girdi.

İstanbul'da kamyonet yaşlı çiftin evine girdi VİDEO

"ALLAH GÖNDERDİ BENİ ABDEST ALMAYA"

Yaşlı çifte korku dolu anlar yaşatan olayı anlatan Hamide Çakmak, “Abdest almaya gittim. Bir baktım böyle olmuş. Şurada oturuyordum. Çok korktum. Allah gönderdi beni abdest almaya.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.





KUR'AN OKUDUĞU ESNADA KAMYONET SALONA GİRDİ

Salonda Kur'an okuduğunu söyleyen Veli Çakmak ise, “Arabanın geldiğini duydum. Bir anda vurdu.” dedi.



Şoku atlatamayan yaşlı çifte komşuları yardım ederken, facianın eşiğinden kıl payı dönüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kamyonetin şoförü Ercan Yalçınkaya’nın ifadesini alarak, olay yerinde inceleme yaptı.



