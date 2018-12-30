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İstanbul'da kapkaç: Kadını yolun ortasında sıkıştırdılar

İstanbul Ataşehir’de, bankadan çıkan kadının çantasını otomobilden sarkıp çalmaya çalışan kapkaççılar sokak ortasında dehşet saçtı.

İHA | 30.12.2018 - 13:42..
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Çantasını bırakmayan kadın hafif yaralanırken, paniğe kapılan kapkaççılar, bir motosikleti ezerek olay yerinden kaçtı.

KADININ YANINA ARABAYLA YANAŞTILAR

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Eşiyle birlikte bankadan çıkan kadının yanına otomobille yaklaşan kapkaççılar, çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın, hafif şekilde yaralandı. Paniğe kapılan kapkaççılar ise aracın direksiyonunu kaybederek kaldırıma çıktı.

KAÇARKEN MOTOSİKLETİ EZDİLER

Bir motosikleti ezen zanlılar, olay yerinden kaçtı. Kapkaç dehşeti, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da kapkaç: Kadını yolun ortasında sıkıştırdılar

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