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İstanbul'da kaputu açık ilerleyen sürücü yakalandı

D100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde, bir taksici kaputu açık halde ilerlerken kameralara yakalanmıştı. Taksi sürücüsü Samet Ö. tespit edildi ve karakola getirildi.

DHA | 04.05.2019 - 14:13..
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İstanbul'da kaputu açık ilerleyen sürücü yakalandı

İstanbul Yeşilköy'de kaputu açık bir şekilde ilerleyen taksi sürücüsünün görüntüleri dikkat çekmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, önce sürücüyü tespit etti ve ardından da sürücü Samet Ö.'yü gözaltına aldı.

İstanbul'da kaputu açık ilerleyen sürücü yakalandı

TOPLAM 1453 LİRA PARA CEZASI

Sürücüye, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1002 lira, "Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak" gerekçesiyle 108 lira, "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" gerekçesiyle 235 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan ise 108 lira olmak üzere toplam 1453 lira ceza kesildi.

İstanbul'da kaputu açık ilerleyen sürücü yakalandı

SÜRÜCÜ BELGESİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Samet Ö.'nün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.  Ayrıca taksi sürücüsü Adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün  Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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