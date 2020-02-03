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İstanbul'da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü kuvvetli yağmur yağışı, perşembe ve cuma günü ise kar yağışı beklendiğini açıkladı.

AA | 03.02.2020 - 10:48..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.

Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

15 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da haftanın ilk gününde sıcaklık en düşük 9, en yüksek 15 derece olacak. Yarın ise en düşük 10, en yüksek 15 derece, çarşamba günü ise en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞÜYOR

İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da kar bekleniyor

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