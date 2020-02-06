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İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor

Meteoroloji'nin yaptığı kar açıklamasının ardından İBB, belli noktalara kar küreme araçlarını yerleştirdi.

İHA | 06.02.2020 - 11:27..
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Yetkililerden yapılan son uyarıların ardından İstanbul genelinde, kar alarmı başladı.

Belediyeye ait kar küreme ve tuzlama araçları yollara çıktı.

SOĞUK GECEDEN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından soğuk hava gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlarken, yer yer çisenti şeklinde yağmur görüldü.

İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor

AKŞAM SAATLERİNE KAR YAĞIŞI BAŞLAYABİLİR

Bugün akşam saatlerine doğru kar yağışının başlayacağını duyuran Meteoroloji, şiddet fırtınaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor

İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor

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