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İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının, salı akşamına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 12:50..
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İstanbul'da kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

UYARI YAPILDI

Güney kıyılarında 1-3 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

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