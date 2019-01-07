İstanbul'da kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

UYARI YAPILDI

Güney kıyılarında 1-3 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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