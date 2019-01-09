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İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

Bu kış İstanbul'da kar yalnızca bazı bölgelerde görülürken, 2 gün etkili olabildi. Bugünden itibaren yağmurlu hava kendini gösterecek.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 11:02..
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İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

Her kış döneminde başta öğrenciler olmak üzere karı sevenler, İstanbul'a karın yağmasını dört gözle bekliyor. Bu kış da İstanbullular neredeyse her gün "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu sordu, bekledi, ancak kar gelmedi.

KAR 2 GÜN SÜREBİLDİ

Önceki gün yağan kar, kısa süre etkisini gösterse de bugünden itibaren yerini yağmura bıraktı. Kış boyunca soğuk hava etkili olsa da bazı bölgelerde kar yalnızca 2 gün sürmüş oldu.

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

Mega kent İstanbul'a beklenen karın bir türlü yağmamasının nedenini ise İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yanıtladı: Kentteki binalar ve ısı adaları...

"KAR YAĞIYOR ANCAK ERİYEREK YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, kar yağıyor ancak ısı adalarının etkisiyle eriyerek yağmura dönüşüyor.

Kadıoğlu şunları söyledi: "Kent ısı adaları, beton yüzeylerle ilgili bir şey. Doğal bitki örtüsünü kaldırıp, onun yerine asfalt, beton koyduğunuz zaman onlar güneş ışığını yanısıtıyorlar ve kentlerde araçlar var. Sobalar, doğalgazla ısıtmalar var. Bunlardan dolayı kentlerde büyük ısı adaları oluşturuyor. Aslında şu anda bizim kafamıza kar yağıyor ama eriyerek yağmura dönüşüyor."

Mikdat Kadıoğlu: İstanbul ısı adasına dönüştü VİDEO

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Bölge parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek.

SICAKLIKLAR 13 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Özellikle bugün İstanbul'da -1 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının, perşembe günü 13 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinden sonra ise genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Marmara bölgesinde, buzlanma ve don görülecek.

Vatandaşlardan buzlanma, don ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

 

ÇARŞAMBA

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

PERŞEMBE

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

CUMA

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

CUMARTESİ

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

PAZAR

İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

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