taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.4545
Altın
1539.28
Borsa
95908.35
Gram Altın
288.051

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

Kaldırımda sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan kara çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

DHA | 29.08.2019 - 02:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kağıthane'de Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta saldırı meydana geldi.

Kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Kara çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı.

1 YARALI

Saldırıda, vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

152
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

52
Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

17
Adıyaman'da düğün sonrası kavga çıktı

Adıyaman'da düğün sonrası kavga çıktı

2
Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

0
Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den tutuklandı

Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den tutuklandı

0
Muğla Milas'ta çöp krizi

Muğla Milas'ta çöp krizi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir